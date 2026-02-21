Bilecik\'te Güvenlik Uygulaması Yapıldı

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl genelinde 103 jandarma, farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Yine il genelinde 790 araç arandı, 1921 kişi genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasına tabii tutuldu.

Denetimlerde 3 araç trafikte men edildi. GBT sorgulamasında farklı suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de umuma açık alanlar, metruk binalar, otel ve pansiyonlar, park ve bahçeler ile yol uygulama noktalarında eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.