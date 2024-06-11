Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi kurslarının ürünleri sergilendi - Son Dakika
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Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi kurslarının ürünleri sergilendi

Bilecik\'te Halk Eğitimi Merkezi kurslarının ürünleri sergilendi

Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi'ne bağlı kurslarda üretilen ürünler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde sergilenmeye başladı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları tablo, giyecek, rölyef ve nakış gibi ürünler beğeniye sunuldu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl 33 bin 789 kişinin kurslardan yararlandığını belirtti ve kursiyerlerin sosyalleşmesinin önemine vurgu yaptı.

11.06.2024 15:25
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Bilecik'te, Halk Eğitimi Merkezine bağlı kurslarda üretilen ürünler sergilenmeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önüne kurulan, akşama kadar sürecek sergide, kursiyerlerin yıl boyu yaptıkları tablo, giyecek, rölyef ve nakış gibi ürünler beğeniye sunuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, il genelindeki 2 bine yakın kurstan bu sene 33 bin 789 kişinin yararlandığını söyledi.

Bu sayının Bilecik'in nüfusuna göre büyük bir oran olduğunu vurgulayan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Kursiyerlerimizin önemli bölümü belirli bir yaşın üzerinde. Bir meslek, uğraşacak bir alan öğreniyorlar ama en önemlisi sosyalleşiyorlar. Kendilerine güzel vakit geçirecek bir ortam oluşturuyorlar. Kimisi hanesine katkı sağlıyor, kimisi evindeki belirli eşyaları değerlendirme fırsatı buluyor. En önemsediğimiz, bu insanların bir araya gelip, sosyalleşmesi. Bundan dolayı Halk Eğitimi Merkezinin kurslarını önemsiyoruz."

Vali Aygöl, daha sonra eşi Nazlı Aygöl ve beraberindekilerle stantları gezdi.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile vatandaşlar da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi kurslarının ürünleri sergilendi - Son Dakika

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