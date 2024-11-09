Bilecik\'te Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te polis ekiplerince yapılan uygulamada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca "nitelikli yağma", Gölpazarı İlamat ve İnfaz Bürosunca "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 34 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, ekiplerce yakalanıp emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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