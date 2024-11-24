Bilecik'te Huzur Uygulamasıyla Düzensiz Göç Operasyonu

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 16 ayrı noktada düzensiz göçle mücadele kapsamında 115 personelle eş zamanlı huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamada 20'ı yabancı uyruklu olmak üzere bin 46 kişinin bilgileri sorgulandı, 238 araç kontrol edildi.

Yasa dışı yollardan yurda giren 2 düzensiz göçmen yakalandı.

45 bin 668 lira para cezası uygulanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.