Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi

25.02.2026 15:35  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, muhtarlarla iftar programında bir araya gelerek ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu paylaştı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi. Subaşı, "Şehrimizin köylerinde ve mahallelerinde emek veren yol arkadaşlarımızla ramazanın bereketini, aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu ve dayanışma ruhunu paylaştık" dedi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına Subaşı ve muhtarların yanı sıra başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.

Programda muhtarların ramazan ayını kutlayan Subaşı, talep ve görüşleri dinledi; çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Programa ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan Subaşı, "Şehrimizin köylerinde ve mahallelerinde emek veren yol arkadaşlarımızla ramazanın bereketini, aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu ve dayanışma ruhunu paylaştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Melek Mızrak Subaşı, Yerel Haberler, Güncel, Subaşı, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:35:14. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.