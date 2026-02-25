Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi. Subaşı, "Şehrimizin köylerinde ve mahallelerinde emek veren yol arkadaşlarımızla ramazanın bereketini, aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu ve dayanışma ruhunu paylaştık" dedi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına Subaşı ve muhtarların yanı sıra başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.

Programda muhtarların ramazan ayını kutlayan Subaşı, talep ve görüşleri dinledi; çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Programa ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan Subaşı, "Şehrimizin köylerinde ve mahallelerinde emek veren yol arkadaşlarımızla ramazanın bereketini, aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu ve dayanışma ruhunu paylaştık" ifadelerini kullandı.