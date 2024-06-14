Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında, jandarma teçhizatı sergilendi, gösteriler yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi. Programa Bilecik Valisi, Jandarma Komutanı ve diğer ilgililerin yanı sıra jandarma personeli ve aileleri de katıldı.

14.06.2024 16:59
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Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zeybek oyunu ve müzik dinletisiyle devam etti.

Jandarmaya ait teçhizat ile "Ejder Yalçın", "Kobra-II", "Vuran" ve Kirpi-II" araçlarının sergilendiği etkinlikte bomba arama ve narkotik köpekleri "Tahin" ve "Yelken"le gösteri sunuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, konuşmasında jandarmanın "kanun ordusu" düsturuyla askerlik ve kolluk görevini yapan personelden meydana geldiğini söyledi.

Jandarmanın zaman mefhumu gözetmeksizin yurdun dört bir yanında yardıma muhtaç vatandaşlara el uzattığını belirten Aygöl, "İdari yönetimde bir hususumuz var. Bir konu önümüze geldiğinde, nereye yönlendireceğimize dair sıkıntı yaşadığımızda, 'Jandarmaya havale edelim. Onlar bir şekilde çözer, sonucu getirir.' diyoruz. Artık atasözü haline geldi. Jandarma, böyle bir teşkilat. Mensuplarıyla 25 yıldır çalışmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Vali Aygöl, Bilecik'in "huzur şehri" olarak anıldığını, bunda jandarmanın büyük payının bulunduğunu sözlerine ekledi.

"Güven ve sevgi bağını koruyarak daha da güçlendirme azim ve kararlılığındayız"

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı da Teşkilatın başarılarla dolu bir tarihe sahip olduğunu anlattı.

Jandarmanın Türk milletinin her zaman takdirini kazandığını kaydeden Erbakıcı, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, güven ve sevgi bağını koruyarak daha da güçlendirme azim ve kararlılığındayız." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, jandarma personeli ile ailelerinin katıldığı program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Katılımcılar, daha sonra Albay Erbakıcı'ya ait, çeşitli ülkelerin kolluk kuvvetlerinin kullandığı araçların maketlerinden oluşan sergiyi inceledi.

Kaynak: AA

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