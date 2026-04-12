Bilecik\'te Kaçak Kazı Operasyonu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Cicileri köyü ormanlık alanda operasyon düzenledi.
Ekipler, çalışma sonucu A.R.A, Ş.A. ve C.A'yı kazı aletleriyle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
