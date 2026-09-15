Bilecik'te kaybolan büyükbaş hayvan, yeni doğan buzağısıyla tarlada bulundu - Son Dakika
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Bilecik'te kaybolan büyükbaş hayvan, yeni doğan buzağısıyla tarlada bulundu

Bilecik\'te kaybolan büyükbaş hayvan, yeni doğan buzağısıyla tarlada bulundu
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Bilecik merkez Okluca köyünde kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saat süren dron destekli aramasıyla köy yakınındaki tarlada doğum yapmış halde bulundu. Ekipler, hayvanı ve yeni doğan buzağıyı sahibine teslim etti.

Bilecik'te kaybolan büyükbaş hayvan, yeni doğan buzağı dron yardımıyla bulundu.

Merkez Okluca köyünde yaşayan Mehmet Ertürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yaptığı ihbarda kendisine ait büyükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ekipleri ile birlikte yaklaşık bir saat süren dron destekli arama çalışmaları sonucunda köy yakınında tarlada doğum yapmış vaziyette buldu.

Ekipler, büyükbaş hayvanı ve yeni doğan buzağı sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te kaybolan büyükbaş hayvan, yeni doğan buzağısıyla tarlada bulundu - Son Dakika

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