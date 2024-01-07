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Bilecik'te Kaybolan Vatandaş Jandarma Timleri Tarafından Bulundu - Son Dakika
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Bilecik'te Kaybolan Vatandaş Jandarma Timleri Tarafından Bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan ve jandarma timlerince bulunan vatandaş, tim komutanının verdiği parkayla ısındı. Tuzaklı köyü sakinleri, mantar toplamak için ormanlık alana gittikleri sırada N.Y'nin kaybolduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine jandarma timleri çalışmalara başladı ve N.Y, üşümüş halde arazide bulundu. Jandarma tim komutanı tarafından verilen parka ile vatandaş ısındı.

Bilecik\'te Kaybolan Vatandaş Jandarma Timleri Tarafından Bulundu
07.01.2024 - 22:57,
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan ve jandarma timlerince bulunan vatandaş, tim komutanının verdiği parkayla ısındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, içlerinde N.Y'nin de bulunduğu Tuzaklı köyü sakinleri, köy yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamaya gitti.

Vatandaşlar, N.Y'nin kaybolması üzerine jandarma timlerine haber verdi.

Çalışmaların ardından N.Y, jandarma timlerince arazide üşümüş halde bulundu.

N.Y, tim komutanının verdiği parkayla ısındı.

Kaynak: AA
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