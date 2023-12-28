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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Refüje Savruldu: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Refüje Savruldu: 2 Yaralı

Bilecik'te A.K. yönetimindeki bir otomobil, frenlerinin tutmaması sonucu Atatürk Bulvarı Hamsu Köprüsü mevkisinde refüje savruldu. Kazada sürücü ve yanındaki N.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bilecik\'te Kontrolden Çıkan Araç Refüje Savruldu: 2 Yaralı
28.12.2023 - 11:51,
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Bilecik'te kontrolden çıkan aracın refüje savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 16 BFK 66 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Hamsu Köprüsü mevkisinde frenlerinin tutmaması nedeniyle savrularak refüje çıktı.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan N.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Refüje Savruldu: 2 Yaralı - Son Dakika
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