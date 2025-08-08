Bilecik\'te Meclis Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'te, Pazaryeri Belediyesinin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı düzenlendi.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında, Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 5 gündem maddesi görüşüldü.
Toplantıda MHP'li üyeler Mehmet Uzun ile Selçuk Sibir, partilerinden istifa ederek meclis üyeliklerini bağımsız sürdüreceklerini duyurdu.
