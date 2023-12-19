Bilecik'te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Laleli Sokağı'nda seyreden Görkem Ö. yönetimindeki 16 KNM 89 plakalı motosiklet ile Edebali 1 Caddesi'nde ilerleyen Hüseyin V. idaresindeki 16 FAL 87 plakalı kamyonet, iki yolun kesişimindeki kavşakta çarpıştı.
Motosikletli kurye Görkem Ö'nün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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