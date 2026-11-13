Bilecik\'te motosikletin devrildiği ve iki tırın çarpıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

Bilecik'te motosikletin devrildiği ve iki tırın çarpıştığı kazalarda 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te motosikletin devrildiği ve iki tırın çarpıştığı iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Motosikletteki sürücü ile bir yolcu ve tırlardan birinin sürücüsü yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'te meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
B.B. (21) yönetimindeki 11 AY 990 plakalı motosiklet, Bilecik-Sakarya kara yolunun Osmangazi Tüneli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.S. (19) yaralandı.
Bilecik-Osmaneli kara yolunun Kuyubaşı mevkisi alt geçidinde D.B. (56) idaresindeki 41 AJT 854 plakalı tır ile B.T. (28) idaresindeki 54 BC 416 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle B.T. yaralandı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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