Bilecik\'te Narkotik Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde, narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada üzerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bilecik'te sokak çalışmasında şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1,93 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bozüyük'te ise Bursa'dan uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşılan zanlının aracında ve üzerinde 1 gram esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmen yakalandı

Bilecik'te, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 1 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.