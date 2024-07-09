Bilecik'te Orman Emvali Taşıyan Araçlara Yol Kontrolü

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Bilecik'in Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pazaryeri Şefliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamalarında orman emvali taşıyan araçların nakliye ve emval kontrolü ile diğer şüpheli araçlarda önleme araması gerçekleştirdi.

Pazaryeri Orman işletmesinden yapılan açıklamada, bölgenin orman kaynaklarının ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarından toplumun ilelebet faydalanması için ağaçlandırma ile gençleştirme faaliyetlerinin yanı sıra koruma faaliyetlerinin de sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Milli servetimiz olan orman varlığımızın sürdürebilirliğini sağlamak için ormancılar ve jandarma ekipleri işbirliği içerisinde hareket ediyor. Ormanlarımızda oluşabilecek açma, işgal ve faydalanma, kesme, sökme, budama, taşıma ve her türlü kaçak işlere göz açtırmıyoruz." ifadelerine yer verildi.