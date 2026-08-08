Bilecik'te orman yangını kontrol altına alındı
Bayırköy'deki orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'in Bayırköy beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 5 arazöz, 2 su tankeri ve 29 personelle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?