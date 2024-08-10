Bilecik'te Ormanlık Alanda Gömülü Ceset Bulundu

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Bilecik'in merkeze bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda toprağa gömülü ceset bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan kadının "kemik parçaları gördüğü" ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, naylona sarılmış bir cesedi üzeri taşlarla örtülmüş, toprağa gömülü buldu.

Yaban hayvanlarının zarar verdiği, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan Halil K'ya ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimliği belirlenmek üzere otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.