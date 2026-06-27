Bilecik\'te otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Bilecik'te, otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

H.Ç. (49) yönetimindeki 07 GV 743 plakalı otomobil, merkez Bilecik-İnegöl kara yolunun Dereşemsettin köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilden ekiplerce çıkarılan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.