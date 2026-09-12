Bilecik'te otomobil emniyet şeridindeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı
Bilecik-Osmaneli-Sakarya kara yolu üzerindeki Şeyh Edebali Üniversitesi Kavşağı'nda otomobil, emniyet şeridinde duraklama yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile iki yolcu yaralanırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bilecik'te otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet B. yönetimindeki 16 BT 140 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli- Sakarya kara yolu Şeyh Edebali Üniversitesi Kavşağı'nda emniyet şeridinde duraklama yapan 11 ACG 771 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve beraberindeki E.A. ve A.Y, yaralandı.
Araç içinde sıkışan Ahmet B, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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