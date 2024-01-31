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Bilecik'te Otomobil Köprüden Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Otomobil Köprüden Düştü: 1 Yaralı

Bilecik\'te Otomobil Köprüden Düştü: 1 Yaralı

Bilecik'in merkezine bağlı Çakırpınar köyünden merkeze seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

31.01.2024 14:19  Güncelleme: 14:21
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Bilecik'te otomobilin köprüden düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çakırpınar köyünden merkeze seyir halindeki İlkay K. yönetimindeki 11 AS 974 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak, köprüden düştü.

Kazada otomobilde bulunan Gökhan Ç. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Otomobil Köprüden Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika
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