Bilecik\'te Otomobilde Yangın Çıktı

Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Metin Çabuk yönetimindeki 34 DAG 891 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Şelale Rampaları mevkisinde belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli yangına müdahale etti.
İtfaiye ekibince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
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