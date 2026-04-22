Bilecik\'te Özel Eğitim Öğrencilerinin Cimnastik Başarısı

Bilecik Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunun cimnastik gösteri takımı, kentteki çeşitli etkinliklerde becerilerini sergiliyor.

Okul bünyesinde geçen sene kurulan, Down sendromlu ve zihinsel engelli ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 12 kişilik takım, beden eğitimi öğretmeni Gürkan Algan eşliğinde, hafta içi her gün okulun spor salonunda 2 saat çalışıyor.

Rahatsızlıkları sebebiyle eğitimlerinde bazı ekipmanlardan yararlanılan, şimdiye kadar selamlama, öne ve geriye takla, düşme, çember ile köprü kurma gibi temel cimnastik hareketlerini öğrenen öğrenciler, çeşitli yürüyüş, duruş, motor beceri ve ritimli müzik stillerine de hakim oldu.

Kurulduğu günden bu yana ildeki ve okullarındaki çeşitli organizasyonlarda boy gösteren, hareketleri akıllarında tutarak zihinsel gelişimlerini artıran öğrenciler, ayrıca küçük kas gruplarını kuvvetlendiriyor.

Okul Müdürü İbrahim Aydoğar, AA muhabirine, öğrencilerin sportif ve kültürel faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda cimnastik gösteri takımını oluşturduklarını anlatan Aydoğar, "Onların bağımsız yaşama becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizle ilgilenilip değer verildiğinde her şeyin en iyisini yapabiliyorlar. Biz de buna katkı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca özel gereksinimlilere yönelik farkındalığı artırmak istiyoruz." dedi.

"Öğrencilerimiz gündelik hayatlarını daha rahat idame ettirebiliyor"

Beden eğitimi öğretmeni Algan da öğrencilerle aile ortamında eğitim yaptıklarını dile getirdi.

Cimnastiğin temel spor dallarından biri olduğunu vurgulayan Algan, "Temel edinimleri kazandıklarında diğer dallara geçmeleri kolay oluyor. Cimnastik, çocukların zihinsel, fiziksel ve motor becerilerini geliştirir. Onlara esneklik, kondisyon ve disiplin katar. Böylece öğrencilerimiz gündelik hayatlarını daha rahat idame ettirebiliyorlar." diye konuştu.

Algan, öğrencilerin rahatsızlıkları nedeniyle dikkatlerinin daha çabuk dağılabildiğini belirtti.

Bu sebeple özel bir eğitim uyguladığını anlatan Algan, "Kağıt su bardaklarının arkasına tenis topu yerleştirip düşürmemelerini istiyorum. Böylece göz ve el koordinasyonlarını sağlıyorum. Çemberlerimiz ve kedi merdivenlerimiz var. Buralarda seksekler ve sıçramalar yaptırıyorum. İp atlatıyorum." dedi.

Algan, takımın, kentteki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya Engelliler Günü ile çeşitli özel gösterilerde hünerlerini sergilediğine değindi.

Gürkan Algan, gelecekte kendi kategorilerindeki yarışmalara katılacaklarını sözlerine ekledi.