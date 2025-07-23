Bilecik'te Polis Adaylarının Yemin Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik'te Polis Adaylarının Yemin Töreni

23.07.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

POMEM'den mezun 206 polis adayı, yemin ederek göreve hazır olduklarını ilan etti.

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için yemin töreni düzenlendi.

Eğitim sürecinin ardından atamaları gerçekleştirilen 206 polisin ant içme ve diploma töreni, İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı.

Bilecik POMEM Müdürü Suat Günbey, 31'inci Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının gücüne güç katacak, devletin bekası, milletin huzuru ve güvenliği için görev alacak genç polislerin mezuniyet sevincini hep birlikte paylaştıklarını söyledi.

Genç meslektaşlarına teorik, meskun mahal, temel atış ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verildiğini ifade eden Günbay, şöyle konuştu:

"Bu eğitim süreci boyunca hedefimiz görev bilinci yüksek, vicdan sahibi, disiplinli ve kararlı polisler yetiştirmekti. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi Cumhuriyet'imizin ikinci yüz yılına hazır, 2071 vizyonuna sahip Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Cumhuriyetimizin kazanımlarının farkında, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sadık polisler olarak yetiştirdiğimizden şüpheniz olmasın. Bu gençler artık, sadece ailelerimizin değil Türk milletinin evladı, bu bayrağın muhafızlarıdır."

Polis adaylarına seslenen Günbay, şunları söyledi:

"Bu üniforma, sadece bir kıyafet değil milletimizin size duyduğu güvenin sembolüdür. Her adımınızda bu sorumluluğun farkında olun. Görevinizi yaparken hakkaniyeti, merhameti ve vatan sevgisini asla unutmayın. Görev yapacağınız milletimize devletimizin şefkatini hissettirirken karşınıza çıkan hainlere gereken dersi vereceğinizden şüphem yok. Her daim uyanık olmalısınız."

Program, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, dereceyle mezun olanlara ödüllerinin takdim edilmesi, öğrencilerin ant içmesi ve Polis Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edilmesiyle sona erdi.

Törene Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bursa POMEM Müdürü Orhan Başaran, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve protokol üyelerinin yanı sıra mezunların aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Polisiye, bilecik, Eğitim, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Polis Adaylarının Yemin Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı

12:15
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
17:09
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi’ne rekor ceza
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne rekor ceza
17:05
Suudi Arabistan’a son yolcu Koray Günter oldu
Suudi Arabistan'a son yolcu Koray Günter oldu
16:57
Rekorlarla başladı, iflasla bitti 15 yıllık dev ortaklık tarih oldu
Rekorlarla başladı, iflasla bitti! 15 yıllık dev ortaklık tarih oldu
16:56
Beşiktaş’ta Al Musrati krizi
Beşiktaş'ta Al Musrati krizi
16:56
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
16:49
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
16:40
Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı
Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 13:29:27. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Polis Adaylarının Yemin Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.