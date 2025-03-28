Bilecik'te Ramazan Bayramı Öncesi Zabıta Denetimleri

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şehirdeki bütün un ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetim yaptı. Bilecik'te faaliyet gösteren birçok iş yerinde denetim yapan ekipler, temizlik başta olmak üzere tatlı ve baklava çeşitlerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. Kullanılan ürünlerin saklama koşullarını kontrol eden ekipler, hizmet veren iş yeri çalışan ve yetkililerine gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yaptı. Ekipler, şartlara aykırı faaliyet gösteren iş yerleri için cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların her alanda duyarlı olmaları uyarısında bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, karşılaştıkları olumsuz durumlara karşı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.