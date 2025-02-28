Bilecik'te Ramazan Çadırları Kuruldu

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların birlikte iftar açacağı Ramazan çadırları kuruldu. Çadırlarda Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin kişiye iftar verilecek.

Şehir merkezinde kurulan iki adet çadırda her gün iki bin kişiye üç çeşit sıcak yemeğin sunulacağını belirten Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şu açıklamayı yaptı:

"Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda, iftar çadırlarımızda sponsorlarımızın desteğiyle sizlere her gün 2 bin kişilik sıcak yemek ikram edeceğiz. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmadık. Ramazan ayı boyunca evlerine sıcak yemek ulaştırırken, AFAD ve 112 gibi kritik görevlerde çalışan personelimize de iftar yemekleri götüreceğiz."

İftar sofralarına ücretsiz ulaşım imkanı

Başkan Subaşı ayrıca vatandaşların iftar sofrasına rahatlıkla ulaşabilmesi için ücretsiz ulaşım imkanı sunacaklarını aktararak, "Ulaştırma kolaylığı açısından, ilimizin iki ve üç noktasından ücretsiz servislerimiz olacak. Bu servislerimiz; Başköy mevkiinden ve aynı zamanda diğer ucundan Pelitözü mevkiinden kalkacak. Vatandaşlarımızla iftarda birlikte olmak için aynı sofrayı paylaşmak istiyoruz" dedi.

Çocuklar da unutulmadı

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında binlerce çocuk da aile üyeleriyle birlikte ücretsiz Ramazan etkinliklerinde buluşacak. Çocuklar, 1 Mart ve 8 Mart'ta Sanat Sokağı'nda; 7, 14, 15, 21, 22, 28 ve 29 Mart'ta ise Atatürk Parkı Amfi Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklere katılabilecek. Çocuklar, orta oyunu, meddah, kukla vantrolog gösterisi, Karagöz Hacivat, Bubble Show, interaktif animasyon, tahta bacak gösterileri maskot gösterileri, ateşbaz, sihirbaz ve illüzyon gösterileri ve Aşuk ile Maşuk ile eğlenecek.