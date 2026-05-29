Bilecik\'te Sağanak Sel Felaketi

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde, sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Pazaryeri ilçesine bağlı Sarnıç köyünde sağanak nedeniyle sulama göletinin taşması sonucu bazı evler ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Sel nedeniyle köye ulaşımı sağlayan kara yolu zarar gördü. Yamaçlardan sel sularının taşıdığı taş ve molozlar da yolu kapladı.

Osmaneli ilçesini Sakarya'ya bağlayan Bilecik-Sakarya kara yolu ile Kazancı ve Soğucakpınar köy yollarında dağdan sürüklenen toprak, ağaç ve taşlar nedeniyle bir süre ulaşım aksadı.

Temizlik çalışması yapılan yollarda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.