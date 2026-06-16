Bilecik'te Şehir İçi Ulaşım Hizmetlerinin Mevcut Durumu Değerlendirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Şehir İçi Ulaşım Hizmetlerinin Mevcut Durumu Değerlendirildi

16.06.2026 16:58  Güncelleme: 18:11
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Bilecik Belediyesi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda şehir içi ulaşım hizmetlerini, vatandaş taleplerini ve çözüm önerilerini ele aldı. Başkan Subaşı, ulaşımda en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında şehir içi ulaşım hizmetlerinin mevcut durumu ele alındı; vatandaşlardan gelen talepler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Başkan Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve dolmuş esnafı fikir alışverişinde bulundu. Sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda vatandaşlardan gelen talepler ele alındı, sürücülerin uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

Şehir içi ulaşım ve halk otobüslerine yönelik kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Subaşı, kent yaşamında önemli yer tutan ulaşımda en iyisini halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Şehir yaşamında ulaşımın önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Subaşı, vatandaşların ve esnafın beklenti ve ihtiyaçlarının merkeze alınarak çözüm önerilerini ortaya koyacaklarını hatırlattı.

"KENT YAŞAMINDA ÖNEMLİ YER TUTAN ULAŞIM KONUSUNDA EN İYİ OLANI HALKIMIZA SUNACAĞIZ"

Bilecik'te ulaşım ağının daha erişilebilir, güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Subaşı, "Süreci tüm şekliyle en iyi hizmet verecek konuma getirebilmek için hem belediye hem de ilgili dolmuş esnafıyla bilgi alışverişinde olmaya devam edeceğiz. Hem halkımızın hem de esnafımızın fayda göreceği bir sistemi ve durumu ortaya koyacağız" dedi.

YENİ HAT VE GÜZERGAHLARA İLİŞKİN BİLGİLER VERİLDİ

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev'in sunum eşliğinde bilgi verdiği toplantıda ayrıca yeni hat ve güzergahlara ilişkin de bilgi verildi. Toplantıda ayrıca halk otobüsleri hizmetleri ve şehir içi ulaşımda karşılaşılan sorunlara ilişkin teknik değerlendirmeler yapılırken, sürücülerden gelen talepler değerlendirildi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin de ele alındığı toplantıda sürücülerin nezaket kurallarına uymaları, ihale şartnamesinde geçen yükümlülükleri yerine getirmeleri yönünde bilgiler verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Şehir İçi Ulaşım Hizmetlerinin Mevcut Durumu Değerlendirildi - Son Dakika

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