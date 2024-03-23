Bilecik'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bilecik\'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, üzerlerinde 3,68 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

23.03.2024 14:29
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Bilecik'te üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 2 şüphelinin üzerlerinde 3,68 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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