Bilecik\'te Seyir Halindeki Araçta Yangın

Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
A.E. idaresindeki 16 UB 083 plakalı otomobil, Bilecik- Yenişehir kara yolu Pelitözü köyü kavşağında, seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.
Aracın motor kısmında başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
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