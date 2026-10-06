Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın aracı kullanılmaz hale getirdi - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın aracı kullanılmaz hale getirdi

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Bilecik\'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın aracı kullanılmaz hale getirdi
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Bilecik-Bozüyük kara yolunun Vezirhan beldesi mevkisinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Sürücünün ihbarıyla gelen Vezirhan Belde Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Bilecik- Bozüyük kara yolunun Vezirhan beldesi mevkisinde seyir halindeki İ.M. idaresindeki 11 DA 434 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Vezirhan Belde Belediyesi itfaiye ekipleri otomobildeki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
VezirhanİtfaiyeBozüyükBilecikGüncelOlaySon Dakika

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