Bilecik\'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Bilecik'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bilecik Kent Ormanı'nda, H.B. ile Cengiz U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, Cengiz U'ya yanındaki tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Ekipler, Cengiz U'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cengiz U'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisi H.B. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.