Bilecik'te Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için ön hazırlık kurultayı yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için ön hazırlık kurultayı yapıldı

Bilecik\'te Söğüt Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için ön hazırlık kurultayı yapıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayında, 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan şenliklerin hazırlıkları planlandı. Vali Aygöl, şenliklerin Bilecik ve Türk dünyası için önemli olduğunu belirterek, kültür, gelenek ve tarihimizin önemli dönüm noktalarını birlikte anacaklarını ifade etti.

09.06.2024 12:21
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Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Yörük Türkmen temsilcilerinin de bulunduğu kurultayda, 6-7 ve 8 Eylül'de düzenlenecek şenliklerin hazırlıkları planlandı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin yalnızca Bilecik için değil, Türk dünyası için anlam taşıdığını ifade etti.

Tarihsel mirası yaşatma sorumluluğunu üstlendiklerini aktaran Aygöl, şunları kaydetti:

"Düzenleyeceğimiz bu büyük organizasyonda, kültürümüzü, geleneklerimizi ve tarihimizin önemli dönüm noktalarını hep birlikte anacağız. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde vefat eden Yörük Türkmenlerin başkanı, Söğüt şenliklerinin simgelerinden Niyazi Çapa'ya Allah'tan rahmet, Türk dünyasına baş sağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için ön hazırlık kurultayı yapıldı - Son Dakika

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