Bilecik'te Sokak Hayvanları İçin Yeni Doğal Yaşam Alanı Hazırlanıyor

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin can dostlar için hazırladığı yeni doğal yaşam alanındaki çalışmalarda sona gelindi.

Bilecik Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yanında yapılan ve kısa süre sonra tamamlanacak doğal yaşam alanının içine konulacak kulübeler, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Kulübeleri, Bilecik Belediyesi sosyal tesisinde kalan çocuklar boyayarak süsledi. Belediye Başkan Yardımcıları Güven Sönmez ve Bilen Gökten de çocukları yalnız bırakmadı, doğal yaşam alanına ilişkin çocuklara bilgi verdi.

Boyadıkları kulübeler önünde fotoğraf çeken çocuklar, sokak köpekleri ve kedileri için yapılan kulübeleri çok beğendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcılarına teşekkür etti.

Gerekli ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği alanda yüzlerce köpek, daha sağlıklı ve güvenli alanda yaşamlarını sürdürecek.