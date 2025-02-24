Bilecik'te Taziye Evi Hizmeti Vatandaşlardan Tam Not Aldı - Son Dakika
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Bilecik'te Taziye Evi Hizmeti Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Bilecik Belediyesi tarafından hizmete sunulan Taziye Evi, vatandaşların acı ve sevinçlerini paylaştığı bir mekan olarak önemli bir rol üstleniyor. Bebek ve asker mevlidi gibi programlara da ev sahipliği yapıyor.

24.02.2025 14:59
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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın vatandaşlara seçim vaadi olarak sunduğu Taziye Evi, başta taziye kabulleri olmak üzere bebek ve asker mevlidi gibi programlara ev sahipliği yapıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılan Taziye Evi, kent halkına hizmet sunuyor. Başta Beşiktaş olmak üzere birçok mahalleden vatandaşın yoğun olarak faydalandığı Taziye Evi'nde başta taziye kabulleri olmak üzere bebek ve asker mevlidi programları düzenleniyor. Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü koordinasyonunda hizmetlerin verildiği Taziye Evi'nde Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları vatandaşlarla bir araya gelerek sevinç ve acılarını paylaşıyor.

"İnsanlar burada sevdikleri ve dostlarıyla bir araya gelerek, acılarını ve sevinçlerini paylaşıyor"

Mezarlıklar Müdürlüğü Görevlisi Gassal Fatma Ökmen "Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı'nın Bilecik'e kazandırdığı Taziye Evi mahalle sakinleri ve vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. İnsanlar burada sevdikleri ve dostlarıyla bir araya gelerek, acılarını ve sevinçlerini paylaşıyor. Bizler de Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri olarak bu buluşmalarda Kuran-ı Kerim okuyor ve dualar ediyoruz, ilmihal bilgileri veriyoruz. Başkanımıza böyle bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Taziye Evi Hizmeti Vatandaşlardan Tam Not Aldı - Son Dakika

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