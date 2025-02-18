Bilecik'te Trafik Denetimi: 1783 Ceza

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Bilecik'te trafik ekiplerince farklı noktalarda yapılan denetimde 1783 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Bozüyük-Eskişehir-Bursa-Sakarya- Kütahya kara yolunda hatalı araç park etmek, hız kurallarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi konularda 5 bin 940 aracı denetledi.

Çalışmalarda, 78 araç trafikten men edildi, kurallara uymadığı tespit edilen bin 783 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.