Bilecik'te ekskavatöre çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bilecik- Bozüyük kara yolunda T.K.Ö. (26) idaresindeki 06 CRA 484 plakalı otomobil, Kurtköy mevkisi yakınında yol kenarındaki ekskavatöre çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenen sürücü T.K.Ö'nün cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?