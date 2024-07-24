Bilecik'te Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bilecik- Bozüyük kara yolu Akasya Altı mevkisinde seyir halindeki Mehmet Ali Kuptan, 45 AOZ 203 plakalı motosikleti sürücüsü Bilecik Şehir Mezarlığı girişi karşısında virajı alamayıp refüje çıkarak yön işaret levhasına çarptı.

Ardından duramayan motosiklet, yine refüjdeki ağaca çarparak, durabildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalendin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.