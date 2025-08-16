Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
16.08.2025 17:06
Söğüt ve Pazaryeri'nde yapılan operasyonda 2 zanlı yakalandı, uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bilecik'in Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ve Pazaryeri ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen denetimlerde 41 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüphelinin evlerinde, eklenti ve bahçesinde yapılan armalarda 451,6 gram esrar, skunk bitkisi, 12 adet 7,5 gram makaron, 8 gram esrar tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı ve 14,5 gram menşei tespit edilemeyen uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
