Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bilecik'in Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ve Pazaryeri ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen denetimlerde 41 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüphelinin evlerinde, eklenti ve bahçesinde yapılan armalarda 451,6 gram esrar, skunk bitkisi, 12 adet 7,5 gram makaron, 8 gram esrar tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı ve 14,5 gram menşei tespit edilemeyen uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.