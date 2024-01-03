 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda 359 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
03.01.2024 - 16:23,
Abone Ol

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 359 gram sentetik uyuşturucu ve 3 tabanca ile uyuşturucu kullanma aparatları ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.P ve B.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Adliye, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika


17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49
Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49
İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak

Son Dakika
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49 İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
15:37 Hablemitoğlu suikastı davasının sanığı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 17:47:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement