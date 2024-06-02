Bilecik\'te Narkotik Ekipleri Tarafından Esrar Bulunan Zanlı Yakalandı

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Bilecik'te narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, araçta üzerinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Kent merkezinde uygulamada, kişinin üzerinde ve bir miktar esrar ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphel hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.