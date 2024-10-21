Bilecik'te Uyuşturucu Suçlusu Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te Uyuşturucu Suçlusu Tutuklandı

Gölpazarı'nda aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Osmangazi Caddesi'nde uyuşturucu ele geçirildi.

21.10.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalarda 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'kasten yaralama' ve 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranan hükümlüyü yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Osmaneli ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Caddesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 3 gram uyuşturucu maddesi ve sigara şeklinde sarılmış esrar maddesi ile sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Gölpazarı, Osmangazi, Güvenlik, Osmaneli, bilecik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Uyuşturucu Suçlusu Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
14:00 FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm anını anlattı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
03:29 İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi
01:32 Kastamonu’da korkunç olay Annesini öldürüp intihar etti Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 17:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Uyuşturucu Suçlusu Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.