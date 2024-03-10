Bilecik\'te Vizesi Biten 2 Yabancı Uyruklu Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildi

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Bilecik'te, vize süreleri bittiği anlaşılan 2 yabancı uyruklu Bursa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 2 yabancı uyruklunun vize sürelerinin bittiğini tespit etti.

Toplam 22 bin 818 lira idari para cezası uygulanan yabancı uyruklulardan biri hakkında, "tehdit", "ısrarlı takip" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından idari işlem yapıldı.

Yabancı uyruklular, daha sonra Bursa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Aranan firari hükümlüler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüleri yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.