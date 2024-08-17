Bilecik'te Yamaç Paraşütü Etkinliği Başladı

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Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" adlı yamaç paraşütü etkinliği, Gölpazarı ilçesinde başladı.

Sabah saatlerinde Vezirhan Belde Parkı'nda toplanan sporcular, etkinliğin yapıldığı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na hareket etti.

Açılışın ardından uçuş gösterileriyle süren, 111 sporcunun yer aldığı etkinlikte, katılımcılara öğle yemeği ikramı yapıldı.

Türk Hava Kurumu Bilecik Şube Başkanı İlker Çınar, AA muhabirine, programın gerçekleştirilmesinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün büyük katkısının bulunduğunu söyledi.

Organizasyonun çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirten Çınar, şöyle konuştu:

"Hava el verirse 'delta kanat' dediğimiz yelken kanat da kalkış yapacak. Bilecik'te ilk defa böyle bir organizasyon yapılıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da etkinlik alanına geldi. Kurumumuzun genç kanatlarının yaptığı dronlarımızla gösteri düzenlenecek. Pelitözü Gölpark'ta da etkinlikler olacak. Yarın Sayın Vali'miz de uçuş yapacak."

"Doğası, manzarası ve havası çok güzel"

Etkinliğe Eskişehir'den katılan İnönü Sportif Havacılık Kulübü sporcusu Ferhat Tosun, bu organizasyonda yer almaktan büyük heyecan duyduğunu anlattı.

Alanın yamaç paraşütü için son derece elverişli olduğunu vurgulayan Tosun, "Bölgenin rakımı da gayet iyi. Termiklerin yoğun olduğu bir alan. Uçuş sürelerinin yüksek olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımız da irtifa almış durumda. Ayrıca keyifli bir manzarası var." dedi.

İstanbul'dan gelen Mehmet Ali Ay da Meryem Dağı'nın yamaç paraşütü uçuşlarına yeni başlayanlar için uygun bir nokta olduğunu belirtti.

Bölgede termik hava akımları sayesinde rahatlıkla mesafe uçuşu yapılabildiğini dile getiren Ay, "Güzel bir tepe. İnşallah daha da gelişir ve havacılık camiasına katkıları olur. Doğası, manzarası ve havası çok güzel. İleride güzel bir gölet var. Bu hobiyle ilgilenenlerin gelebileceği bir tepe." ifadesini kullandı.

Pelitözü Gölpark'ta verilecek yemekle sürecek etkinlik yarınki kahvaltı, teknik toplantı ve uçuş gösterilerinin ardından kapanış programıyla sona erecek.