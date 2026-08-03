Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alındı
Pazaryeri ilçesinde çıkan yangın, muhtarın ihbarı ile ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Küçükelmalı köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden muhtar Halil Ak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?