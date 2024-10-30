Bilecik'te Yangın Söndürüldü

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Bilecik'te, kent merkezindeki tek katlı evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Öncel Sokağı'ndaki C.D'nin yalnız yaşadığı tek katlı evde elektrikli ısıtıcı arızası nedeniyle yangın çıktı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz ile elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek evde soğutma çalışması yapıldı.

Evden ekiplerce alınarak tedbir amaçlı ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.