Bilecik'te Yaraları Tedavi Edilen Çakal Doğal Ortamına Bırakılacak

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaraları tedavi edilen çakal, doğal ortamına salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gerekli muayene ve teşhislerden sonra tedavi edilen çakal iyileşme sürecinden sonra doğal ortamına salınmak üzere yetkililere teslim edildi.

"ŞU ANA KADAR ONLARCA YABAN HAYVANINI TEDAVİ EDEREK DOĞAL ORTAMLARINA BIRAKTIK"

Konu hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünlü, şu ana kadar onlarca yaban hayvanını tedavi ederek doğal ortamlarına saldıklarını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirilen yaralı çakalı tedavi ettiklerini belirten Veteriner Hekim Ünal, "Trafik kazalı olmak üzere barınağımıza getirilen yaralı çakalın ilk müdahalesini yaptık. Röntgen ve anestezi işlemlerinden sonra herhangi bir kırığının olmadığını tespit ettik. İç kanaması olduğu için gerekli iğne tedavisini yaptık. İyileşinceye kadar misafir ettiğimiz çakalı, bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Çakal oradaki işlemlerin ardından doğal ortamına salınacak" ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Ünal, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde başta can dostlar olmak üzere şu ana kadar başta kuş türleri olmak üzere, onlarca yaban hayvanını tedavi ederek, doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını sözlerine ekledi.