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Bilecik'te Yaya Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Yaya Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yayanın üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi.

Bilecik\'te Yaya Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
24.12.2023 - 22:51,  Güncelleme: 22:51
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Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi, bariyerlere çarpan aracın sürücüsü de yaralandı.

Gülümbe istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 11 ABD 366 plakalı hafif ticari araç, üst geçide yakın bir mevkide yolun karşısına geçen yayaya çarptı.

Hafif ticari araç daha sonra bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü B.K. ile kimliği tespit edilemeyen yaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden yayanın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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