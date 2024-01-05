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Bilecik'te Yeni Sağlık Merkezleri İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik'te Yeni Sağlık Merkezleri İnşaatı Devam Ediyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yıkılan Bilecik Devlet Hastanesinin yataklı servisi ile lojmanlarının bulunduğu alanda inşası devam eden sağlık merkezlerinde incelemelerde bulundu. Bilecik Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile lojistik binası projeleri için eski Bilecik Devlet Hastanesinin yataklı servisi ile lojmanlarının yıkımlarının gerçekleştirildiği ve yeni binaların yapımına başlandığı belirtildi. Sağlıklı Hayat Merkezi, sağlığa yönelik risklerden bireyleri ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, merkezde 9 birimin hizmet vereceği ifade edildi. Proje kapsamındaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ise ambulansların bakım, onarım ve teknik hizmetlerinin verildiği İl Ambulans Servisi Başhekimliği Lojistik Merkezi için yeni hizmet alanı oluşturulacağı, yatırımların 1 Temmuz itibarıyla hizmete açılmasının planlandığı duyuruldu.

Bilecik\'te Yeni Sağlık Merkezleri İnşaatı Devam Ediyor
05.01.2024 - 11:53,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yıkılan Bilecik Devlet Hastanesinin yataklı servisi ile lojmanlarının bulunduğu alanda inşası devam eden sağlık merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bilecik Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile lojistik binası projeleri için eski Bilecik Devlet Hastanesinin yataklı servisi ile lojmanlarının yıkımlarının gerçekleştirildiği ve yeni binaların yapımına başlandığı belirtildi.

İnşaatı devam eden Sağlıklı Hayat Merkezinin, sağlığa yönelik risklerden bireyleri ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, merkezde 9 birimin hizmet vereceği ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamındaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ise ambulansların bakım, onarım ve teknik hizmetlerinin verildiği İl Ambulans Servisi Başhekimliği Lojistik Merkezi için yeni hizmet alanı oluşturulacağı, yatırımların 1 Temmuz itibarıyla hizmete açılmasının planlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA
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