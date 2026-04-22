Bilecik\'te Yoğun Sis Etkili

Bilecik'te kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kent genelindeki yollarda sürücüler, kontrollü ilerliyor. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?