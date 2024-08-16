Bilecik\'teki Gölet ve Barajlarda Su Seviyeleri Azaldı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal sulama amaçlı Küçükelmalı Göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda su seviyelerinde azalma yaşandı.

İlçede 9 bin dekar tarımsal sulama alanına sahip Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ve 2 bin 300 dekar sulama alanı bulunan Küçükelmalı Göleti'nde suyun geçen yıl bugünlere göre yaklaşık 4 metre çekildiği görüldü.

Tarımsal sulamanın yanında havaların aşırı sıcak gitmesi, buharlaşma ve su kaçaklarının en önemli etkenler olduğu belirtildi.